世界杯2026︱挪威球迷「维京海盗式」撑场超有气势 扶手梯创意「划船」︱有片

挪威在世界杯首战以4:1大炒伊拉克，夏兰特（Erling Haaland）在上半场梅开二度，让无数到场支持的球迷兴奋莫名。球迷亦以维京行（Viking Row）打气方式为国家队打气，影片在网上疯传。

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网民大赞热血

网上热传挪威球迷身穿国家队的球衣，在坐位上扮维京海盗跟随鼓手的指挥，作状划船及整齐呼喊，声音震响整个球场的影片，场面极具气势。另外，亦有球迷戴上维京海盗的帽子，充满创意地坐在操作中扶手电梯上。各人一起「划船」和呼喊，影片在网上疯传，获得无数网民称赞。

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网民意见：

ryan.shieh：果然是端午节快到了

sompic77：超可爱

serenade.lady：好喜欢这样的团结感

nativitzeng3311：超酷 超团结的

jovilkf：热血！

lambent_glow.ore：好想玩…



