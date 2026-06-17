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伊朗局势︱谅解备忘录传设3000亿美元投资基金 路透社：4亚洲国家企业答应参与

即时国际
更新时间：13:50 2026-06-17 HKT
发布时间：13:50 2026-06-17 HKT

美国与伊朗日前宣布达成初步谅解备忘录，并准备于本周五（19日）正式签署协议。早前有消息透露，该协议中包括设立一项高达3,000亿美元、旨在促进对伊朗投资的专属基金。《路透社》引述知情人士报道，目前该基金中超过半数的资金已获得相关企业的投资承诺。

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该名知情人士指出，承诺参与投资的企业来自南韩、日本、新加坡、马来西亚及美国等地，不过他并未提供完整的投资者名单。他强调，这项新基金是一项「私人投资机制」，并非针对战争的重建或赔偿计划，因此不会包含任何政府资金或财政补助。其设立宗旨是为美伊双方提供经济诱因，以促成最终和平协议的达成。

目前，总部设于美国、波斯湾阿拉伯国家、亚洲、南美洲及非洲的多家企业已同意参与，投资范畴广泛涵盖能源、物流、制造业和运输业。

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伊朗曾要求4000亿美元战争赔偿

一名伊朗高层消息人士向《路透社》透露，德黑兰当局起初曾向美方索取4,000亿美元的战争损害赔偿，但遭到华府明确拒绝。双方随后折衷，提出了设立名为「重建与发展基金」（Reconstruction and Development Fund）的折衷构想。

该伊朗消息人士补充，该机制设想由区域国家透过多种方式参与，包括促成贷款、建立信用额度，或是直接出资重建在战争中受损的基础设施，例如穆巴拉克（Mobarakeh）钢铁厂、炼油厂、机场及更广泛的基础建设。

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基金不含政府资金或财政补助

知情人士特别指出，这项私人投资基金与解除美国制裁、解冻伊朗海外资产的官方谈判完全独立。两者属于不同的金融机制，拥有不同的目的及时间表。该基金必须在双方最终达成令人满意的协议后，才会正式成立并运作。

一旦双方于本周五签署谅解备忘录，预计将在接下来的60天内为整个投资流程建立具体架构。在该段过渡期内，基金管理单位将与伊朗及各国投资者合作，共同规划与评估投资专案，惟目前关于该基金将如何管理及由谁负责等部分细节，仍有待最终尚待敲定。

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