Google总裁史丹福毕业演讲 200学生离场抗议

美国科技巨企Google的行政总裁皮查伊（Sundar Pichai）周日出席母校史丹福大学的毕业典礼，并发表主题演讲，期间估计有200名毕业生离场以示不满。报道称，抗议焦点是Google与美国政府及以色列的合作。

现场画面显示，有示威学生手持写着「ICE（移民及海关执法局）利用Google AI监控」的标语，还有学生挥舞巴勒斯坦旗。

离场学生可能是在抗议Google参与的Project Nimbus。这是Google与亚马逊于2021年与以色列政府签署、总值逾十亿美元的云端运算与人工智能（AI）基础设施合约。批评者指该合约协助以色列的军事行动和大规模监控，与科技公司应秉持的价值观相悖。

抗议与美政府以色列合作

美国校园此前也爆发过针对科技领袖的抗议，但主要集中在AI和就业问题。Google前行政总裁施密特上月在亚利桑那大学向毕业生发表关于AI崛起的主题演说时，屡屡被嘘。此外，佛罗里达中央大学及中田纳西州立大学的毕业典礼演讲者，在提及AI是「下一次工业革命」或必备工具时，也遭遇毕业生的嘲笑或嘘声。皮查伊在此次演讲中对AI话题避而不谈。