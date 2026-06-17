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伊朗局势︱美伊达成初步和议 三大关键问题各执一词

即时国际
更新时间：09:00 2026-06-17 HKT
发布时间：09:00 2026-06-17 HKT

美国与伊朗周一宣布达成初步和议（谅解备忘录），双方已以电子方式签署，但当中重点问题仍各执一词。

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霍峡是否「免费开放」

美方 ：特朗普周日接受《纽约时报》电话采访时说，谅解备忘录将最终确保霍尔木兹海峡「永久免收通行费」。副总统万斯说，预计海峡「长期免费开放」，具体安排在接下来的技术层面谈判中进一步确定。

伊方：法尔斯通讯社援引知情人士说，伊朗仅同意给予船舶60天的免费通行期。在60天期限结束后，伊朗计划通过提供航行安全、航海保障以及环境保护和保险等服务，向经过霍峡的商船收取服务费。

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黎巴嫩能否实现停火

美方：一名高级官员周一说，美伊协议中并未要求以色列必须从黎巴嫩撤军，「撤军并非该协议的先决条件，如果伊朗无法控制黎巴嫩真主党，且后者对以色列据点或城镇发动袭击，以色列将有权进行自卫并予以回击」。

伊方：最高国家安全委员会秘书处周一说，根据达成的协议，自14日晚起，包括黎巴嫩在内各战线的战争和军事行动将「立即且永久停止」。外交部发言人巴加埃说，要尊重黎国主权和领土完整。

何时解冻伊朗资产

美方： 一名高官否认伊朗将在60天谈判开始前无条件获得120亿美元解冻资产的说法，强调「只有在伊朗履行其承诺后，才会解冻被冻结的资金」。

伊方：迈赫尔通讯社周一公布谅解备忘录草案涉及的14点内容，包括在最终谈判的60天期间，解冻240亿美元伊朗被冻结资产，其中一半资金必须在谈判开始前向伊朗提供。

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