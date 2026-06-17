伊朗局势︱万斯：美伊备忘录仅1页半惹党友不满 特朗普称文本数天内公布

美国与伊朗周一宣布达成初步和议（谅解备忘录），双方已以电子方式签署。美国副总统万斯（圆图）周一称，这份备忘录仅一页半左右，是「一份非常笼统的文件」，多项问题需放到后续技术谈判阶段解决。特朗普所属共和党的多名议员不满被蒙在鼓里，批评备忘录不透明。



特朗普称，备忘录明确规定德黑兰不会拥有核武器，完整文本将在几天后正式公布。美伊双方则对一些重点问题仍各执一词，如是否要求以色列必须从黎巴嫩撤军。

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特朗普、万斯及伊朗国会议长卡利巴夫分别代表美伊双方，以电子形式签署了谅解备忘录。瑞士外交部向法新社证实，双方将于周五在瑞士山区的布尔根施托克度假村正式签署备忘录。预期万斯出席签署仪式，带领美方进入下一阶段谈判。



特朗普周一说，目前霍尔木兹海峡「已经局部开放」，不过目前仍在进行「排查作业」，以确保完成除雷，将从周五起「完全开放」。

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周五瑞士山区正式签署

这份备忘录的核心内容包括重新开放能源要道霍尔木兹海峡。万斯周一接受CNN访问表示，备忘录仅有一页半左右，是「一份非常笼统的文件」，且多项问题需要在后续的技术谈判阶段才能解决。多名共和党国会议员则表示不满，称关于这项协议仍有许多未解答的问题，他们需要在最终敲定之前获得全面的简报。



据悉，国会领导人和情报委员会通常会比普通议员更早收到更高级别的情报简报，并且会在重大事件正式公布前就得到通知。但参议院多数党（共和党）领袖图恩向记者表示，即使是密切跟进中东局势的议员也对协议知之甚少，而他本人至今仍未亲自听取有关协议的简报。北卡罗来纳州参议员蒂利斯直言，如果这是一份「秘密协议」，他根本无法认真对待。

美国官员周一告诉记者，备忘录草案涉及为伊朗设立一个高达3000亿美元（2.35万亿港元）的重建基金。图恩表示，他想了解更多伊朗获得财政诱因的条件。他强调，只有当这些激励措施以伊朗逐步停止核计划并销毁浓缩铀为条件，这项协议才可被视为「好协议」。

面对党内同僚的质疑，万斯接受CNN访问时似乎证实了协议中包含3000亿美元的重建基金，但他指出，这笔钱将由邻近的海湾国家支付。英国《金融时报》日前报道，德黑兰若接受包含核协议在内的最终和平方案，特朗普政府准备允许设立一笔3000亿美元对伊投资基金。

七国集团（G7）峰会周一至周三在法国小镇埃维昂莱班举行，聚集伊朗和乌克兰问题。特朗普昨日在峰会上说，初步协议明确规定德黑兰不会拥有核武器，完整的协议文本将在几天后正式公布。一名高级官员周一说，初步协议并未要求以色列必须从黎巴嫩撤军，但伊朗外长阿拉格济周二说，备忘录要求以军从黎巴嫩撤走，以色列若继续占领黎巴嫩南部，将违反协议。

伊朗媒体昨日报道，美方已开始解除针对伊朗的海上封锁，目前有3艘伊朗油轮正在北印度洋航行，另有2艘装载基本生活物资和畜牧业饲料的船舶正驶往伊朗南部港口。