柬埔寨周五主办 国际反电诈峰会

东南亚电诈猖獗，屡禁不止。柬埔寨华文媒体《柬中时报》昨报道，柬埔寨将于19日主办打击电讯网络诈骗犯罪国际峰会，邀请多个国家执法机构及相关国际组织代表参会，共同探讨深化跨境执法合作，携手打击日益复杂的电讯诈骗犯罪。

报道引述柬国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈称，电讯诈骗已成为全球性犯罪，其背后涉及跨国犯罪集团、洗钱网络及境外幕后主脑，仅靠单一国家难以彻底根除。他指出，柬埔寨正积极加强与各国执法部门合作，通过情报共享、刑事司法协助、跨境资金追踪及联合调查等方式，追查境外犯罪主谋，切断犯罪链条，从源头打击电诈网络，维护地区及全球民众安全。

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对中国公民免签14天

为挽救电诈案对当地旅游业的影响，前日起，柬埔寨正式对中国公民实施免签停留14天的试点政策。中国游客只需提前填写「柬埔寨电子入境卡」，抵达机场后即可直接通过智能通关系统实现「刷护照」快速通关，毋须排队、填写纸质表格，政策为期4个月。

