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美国联邦调查局拘捕5人 涉策划以无人机袭击白宫格斗赛

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更新时间：07:37 2026-06-17 HKT
发布时间：07:37 2026-06-17 HKT

美国联邦调查局（FBI）周二表示，已成功挫败一宗针对华盛顿白宫草坪举行的终极格斗冠军赛（UFC）活动的袭击计划，并拘捕5名疑犯。根据法院文件，案件涉及利用载有爆炸物的无人机发动攻击，并计划在混乱中向逃离人群开枪。

特朗普及多名政界人士出席活动

路透社报道，袭击计划目标为攻击白宫北侧区域，借此制造爆炸令人群紧急疏散，由埋伏枪手向逃跑中的政界人士及其他在场人士开火。活动于特朗普80岁生日当天举行，亦是纪念美国独立250周年的官方活动之一，多名共和党高层、捐款人及政府官员亦有出席。

法院文件显示，被捕5人涉嫌受反政府阴谋论影响，部分人对处理性犯罪者爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）相关文件感到不满，亦有人表达对亲以色列政治捐款的愤怒，并考虑针对相关国会议员。

当日活动于特朗普80岁生日当天举行，亦是纪念美国独立250周年的官方活动之一。路透社
当日活动于特朗普80岁生日当天举行，亦是纪念美国独立250周年的官方活动之一。路透社

FBI局长帕特尔（Kash Patel）表示，当局于6月10日已接获有关威胁情报，并与执法部门展开行动。他指涉案人士来自华盛顿以外地区。

万斯：有组织的恐怖阴谋

当局称，部分疑犯已被控串谋谋杀及其他联邦罪行，包括串谋对美国发动罪行及武器相关罪行，目前尚未提出抗辩。

副总统万斯（JD Vance）表示，案件显示背后或存在更广泛网络及资金支援，并形容事件属「有组织的恐怖阴谋」。

特朗普则在法国七国集团（G7）峰会期间表示，对事件并不知情。

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