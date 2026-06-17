Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜特朗普称与泽连斯基会谈非常良好 促俄罗斯达成协议

即时国际
更新时间：06:21 2026-06-17 HKT
发布时间：06:21 2026-06-17 HKT

美国总统特朗普周二在七国集团（G7）峰会期间表示，与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）举行了「非常良好的会谈」，并认为俄罗斯应与乌克兰达成和平协议。有关言论令与会G7领袖对俄乌战争出现外交突破抱持审慎乐观态度。

特朗普：尽我所能结束战争

路透社报道，与去年泽连斯基到访白宫时遭特朗普批评「缺乏谈判筹码」相比，今次双方在法国依云莱班（Evian-les-Bains）举行的G7峰会上气氛明显改善。

特朗普向记者表示，俄罗斯应该达成协议，因为战场上已有太多年轻士兵丧生。「我会尽我所能去结束这场战争。」但他未有透露任何具体措施，亦未提及是否会加大对莫斯科的压力。

特朗普表示，与乌克兰总统泽连斯基举行了「非常良好的会谈」。路透社
特朗普表示，与乌克兰总统泽连斯基举行了「非常良好的会谈」。路透社
G7领袖普遍认同俄罗斯并未在战场上取得胜利，并讨论了进一步制裁俄罗斯的可能性。路透社
G7领袖普遍认同俄罗斯并未在战场上取得胜利，并讨论了进一步制裁俄罗斯的可能性。路透社

德国总理默茨（Friedrich Merz）形容特朗普的表态令人鼓舞，称对方在会谈中态度合作，并认真聆听各方意见。「这令我对欧洲和美国共同努力结束战争抱有一定程度的乐观。」

G7领袖讨论进一步制裁俄罗斯

泽连斯基其后接受路透社访问时表示，G7领袖普遍认同俄罗斯并未在战场上取得胜利，并讨论了进一步制裁俄罗斯的可能性，包括针对石油出口、银行体系及军工生产等领域，以迫使莫斯科重返谈判桌。

泽连斯基又透露，乌美双方团队未来24小时内将继续在不同层级接触，并希望能再次与特朗普单独会面。

他早前曾表示，已提出在G7峰会期间与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面。不过，克里姆林宫官员表示，特朗普与普京近日通话时并未讨论有关安排。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
7小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
11小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
14小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
9小时前
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
4小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
19小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
13小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
青沙公路夺命车祸｜车队的士与客货车相撞酿两死 Big Boss Taxi：「全力配合警方调查」。曾志恒摄
青沙公路夺命车祸｜车队的士与客货车相撞酿两死 Big Boss Taxi：提供行车纪录 配合警方调查
突发
6小时前