俄乌战争｜特朗普称与泽连斯基会谈非常良好 促俄罗斯达成协议

美国总统特朗普周二在七国集团（G7）峰会期间表示，与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）举行了「非常良好的会谈」，并认为俄罗斯应与乌克兰达成和平协议。有关言论令与会G7领袖对俄乌战争出现外交突破抱持审慎乐观态度。

特朗普：尽我所能结束战争

路透社报道，与去年泽连斯基到访白宫时遭特朗普批评「缺乏谈判筹码」相比，今次双方在法国依云莱班（Evian-les-Bains）举行的G7峰会上气氛明显改善。

特朗普向记者表示，俄罗斯应该达成协议，因为战场上已有太多年轻士兵丧生。「我会尽我所能去结束这场战争。」但他未有透露任何具体措施，亦未提及是否会加大对莫斯科的压力。

特朗普表示，与乌克兰总统泽连斯基举行了「非常良好的会谈」。路透社

G7领袖普遍认同俄罗斯并未在战场上取得胜利，并讨论了进一步制裁俄罗斯的可能性。路透社

德国总理默茨（Friedrich Merz）形容特朗普的表态令人鼓舞，称对方在会谈中态度合作，并认真聆听各方意见。「这令我对欧洲和美国共同努力结束战争抱有一定程度的乐观。」

G7领袖讨论进一步制裁俄罗斯

泽连斯基其后接受路透社访问时表示，G7领袖普遍认同俄罗斯并未在战场上取得胜利，并讨论了进一步制裁俄罗斯的可能性，包括针对石油出口、银行体系及军工生产等领域，以迫使莫斯科重返谈判桌。

泽连斯基又透露，乌美双方团队未来24小时内将继续在不同层级接触，并希望能再次与特朗普单独会面。

他早前曾表示，已提出在G7峰会期间与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面。不过，克里姆林宫官员表示，特朗普与普京近日通话时并未讨论有关安排。