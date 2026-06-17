世界杯2026｜英国全家老少开电视睇波 惊见阿爷珍藏「咸片」清单当场爆笑︱有片

2026年美加墨世界杯正进行得如火如荼，吸引全球球迷关注。近日网路上流传一段趣味影片，英国一个三代同堂的家庭齐聚准备观看赛事转播，没想到电视一打开，萤幕上跳出的竟然全是有关爷爷珍藏的色情网页。这起突发意外让全家人当场笑翻，爷爷则顿时手足无措，现场宛如一场「公开处刑」。

爷爷只好无奈陪笑

被发现后，爷爷顿时手足无措。Seergiot3ck@X

根据画面显示，该家庭当时正准备观看球赛，现场还有多名年幼的孙子与孙女。没想到打开电视后，映入眼帘的却是带有「18禁」大字的成人网站清单。爷爷一时间不知如何是好，只能坐在沙发上露出尴尬的笑容。

一旁的家人早已笑到不行，甚至还指著萤幕大声覆诵爷爷偏好的特定题材，让爷爷顿时羞红了脸。爷爷崩溃大喊「闭嘴！」，同时手忙脚乱地操作遥控器，试图删除纪录。

不少网友看后纷纷笑翻，有人笑指「爷爷的秘密爱好直接变成全家的综艺节目」；还有人幽默表示：「我真替 F1 感到委屈，它怎么会跟这些网站混在同一个搜寻纪录里？」