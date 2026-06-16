建国250周年︱美民调：仅3成民众认同「美国最伟大」 逾6成忧民主失败
更新时间：19:49 2026-06-16 HKT
发布时间：19:49 2026-06-16 HKT
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美国将于下月迎来独立250周年纪念，然而最新民调显示，社会大众对国家前景的信心正急剧下滑。近4成受访者悲观预测，美国在250年后将不复存在，走向分裂；同时有高达64%的民众直言，美国的民主制度正陷入失败危机。
民主党认同感跌逾半
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路透社与民调公司益普索（Reuters/Ipsos）于6月12日至15日进行了一项全国线上民调，成功访问1,537名美国成年人。数据显示，38%受访者认为美国无法在250年后维持统一，62%相信国家能延续下去。
两党恶斗亦加剧了民众对体制的绝望。该民调显示，约三分之二（64%）的受访者认同「美国民主正面临失败风险」。与去年8月的同类调查（57%）相比，忧虑民主前景的比例显著攀升了7个百分点，而这波增长主要源自共和党支持者的危机感。
此外，美国人对国家地位的自豪感亦大不如前。目前仅有30%的受访者仍然坚信美国是「世界上最伟大的国家」，较2017年11月调查时的38%明显萎缩。其中，民主党支持者的认同感更出现断崖式下跌，由26%暴跌至仅剩11%；而共和党支持者则大致维持在约六成。
民调出炉之际，正值美国筹备7月4日的建国250周年大庆。总统特朗普亦预告将成为华盛顿独立日庆祝活动的主角。外界预料，当天的官方庆典将染上浓厚的共和党政治造势色彩，全面为11月的中期选举铺路。
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