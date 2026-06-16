名古屋Costco墨西哥卷饼疑含菌 5人中毒3入院1童严重

日本名古屋美式卖场好市多（Costco）爆集体食物中毒事件，该卖场出售的「墨西哥卷饼」，疑受大肠杆菌污染，目前已有5人食后不适3人要入院治疗，其中一名男童出现溶血性尿毒症候群。

患者全验出O157型大肠杆菌

据日媒日本放送（CBC）与日本TBS电视台报道，名古屋市卫生所消息指，截至目前，有5名年龄介于7岁至49岁的男女，食用购自守山区「好市多守山仓储店」（好市多守山仓库店）的卷饼后，出现腹泻及腹痛等症状。

经调查，患者均是食用了5月底至6月1日期间在上述卖场出售的卷饼后食物中毒，5名患者均被验出O157型肠道出血性大肠杆菌。目前，仍有1名小学生因重症留院，他出现并发溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS）。

报道指，「好市多守山仓储店」的墨西哥卷饼在两天内共售出939盒。

名古屋市卫生所呼吁购买该产品的消费者切勿食用，并在昨天下令该店的厨房即日起停业。

O157型肠道出血性大肠杆菌会释放出毒素，引起人体腹痛、呕吐、腹泻及拉血便等症状，甚至会引起严重合并症及死亡。