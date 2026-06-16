Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IT巨头︱日本富士通会长古田英范辞职 被指对女性作「不适当行为」

即时国际
更新时间：17:26 2026-06-16 HKT
发布时间：17:26 2026-06-16 HKT

日本电子设备制造商富士通（Fujitsu）今天（6月16日）宣布会长古田英范（日文：ふるた ひでのり；英文：Furuta Hidenori）已经辞职，原因是他对女性作出「不适当行为」，但富士通并未说明具体内容。

古田英范自2024年起出任会长

据《共同社》报道，富士通计划本月19日在股东大会上，咨询再度任命古田担任董事的事宜，但富士通已经撤回这项提案。富士通说明，公司方面本月接获相关资讯，经调查过后，确认古田曾出现不适当的行为，而古田已经请辞，且辞去股东大会董事候选人资格。

富士通今天召开董事会，批准古田的辞呈。而下一任会长目前尚未确定，这个职位目前悬缺。

《日本经济新闻》报道，古田目前67岁，于1982年进入富士通任职，曾经担任技术长（CTO）等要职，2019年起被选任为董事，并于2024年起出任会长。

他目前也身兼亚太经济合作会议（APEC）企业咨询委员会（ABAC）的日本委员，以及日本社团法人「日本电子情报技术产业协会」（JEITA）的副会长。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
9小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
7小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
法官今宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。资料图片
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
3小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
5小时前