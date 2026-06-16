IT巨头︱日本富士通会长古田英范辞职 被指对女性作「不适当行为」

日本电子设备制造商富士通（Fujitsu）今天（6月16日）宣布会长古田英范（日文：ふるた ひでのり；英文：Furuta Hidenori）已经辞职，原因是他对女性作出「不适当行为」，但富士通并未说明具体内容。

古田英范自2024年起出任会长

据《共同社》报道，富士通计划本月19日在股东大会上，咨询再度任命古田担任董事的事宜，但富士通已经撤回这项提案。富士通说明，公司方面本月接获相关资讯，经调查过后，确认古田曾出现不适当的行为，而古田已经请辞，且辞去股东大会董事候选人资格。

富士通今天召开董事会，批准古田的辞呈。而下一任会长目前尚未确定，这个职位目前悬缺。

《日本经济新闻》报道，古田目前67岁，于1982年进入富士通任职，曾经担任技术长（CTO）等要职，2019年起被选任为董事，并于2024年起出任会长。

他目前也身兼亚太经济合作会议（APEC）企业咨询委员会（ABAC）的日本委员，以及日本社团法人「日本电子情报技术产业协会」（JEITA）的副会长。