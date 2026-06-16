柬埔寨德崇机场荣膺「世界最美机场」现代设计融合宫殿寺庙元素

位置柬埔寨的德崇国际机场（KTI）日前荣获2026年凡尔赛奖（Prix Versailles）「世界最美机场」称号，与美国、中国、印度及德国等国的顶尖机场计划共同入选，成为全球最受瞩目的机场建筑之一。这个位于柬埔寨首都金边以南约20公里的德崇国际机场，在未来被视为柬埔寨通往世界的新门户。

波浪形屋顶为最大特色

柬埔寨德崇国际机场内部。柬中时报

柬埔寨德崇国际机场外观。柬中时报

柬埔寨德崇国际机场内部。柬中时报

柬埔寨德崇国际机场跑道。柬中时报

今年，德崇国际机场以独特的现代高棉建筑风格脱颖而出，成功跻身全球最美机场之列。这不仅是对机场设计理念的高度肯定，也彰显柬埔寨基础建设已迈入世界先进水准。

机场由国际知名的Foster + Partners设计，其最具代表性的特色是巨大的波浪形屋顶天篷。设计灵感取自柬埔寨国花－隆都花，并融合传统宫殿与寺庙建筑元素，在展现恢弘气势的同时，为旅客营造舒适开阔的空间体验。

这座世界级航空枢纽完美融合了现代设计、绿色理念与高棉文化。航站楼天花板借镜传统竹编工艺，宛如竹藤交织，既展现本土文化魅力，又有助自然通风与节能。内部空间引入大量自然光线与绿植，中央大厅更矗立高大原生树木，营造出宁静且富有生命力的自然环境，正准备迎接全球旅客。

凡尔赛奖秘书长热罗姆古阿丹（Jérôme Gouadain）表示，现代机场不再只是旅客转机的交通枢纽，而是展现一个国家经济实力、文化底蕴和社会活力的重要像征。

凡尔赛奖自2015年起由联合国教科文组织（UNESCO）支持颁发，被誉为国际建筑与设计领域的重要奖项，旨在表彰兼具卓越建筑设计、创新理念、文化传承、生态效益及社会价值的杰出项目。

