世界杯2026︱伊朗首战后遭反口不准留美过夜 教练：我们是最受压迫的球队

在世界杯G组首轮赛事中，伊朗队于6月15日与新西兰队以2:2逼和。赛后，伊朗国家队主教练加莱诺埃（Amir Ghalenoei）向媒体透露，球队突然接获勒令，必须立即离开美国，返回远在200多公里外的墨西哥蒂华纳（Tijuana）驻地休整。

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奔袭200多公里回墨西哥过夜

这场赛事结束时，当地时间已超过晚上8时。加莱诺埃并未透露具体是谁下达这项提前离境的命令，但他无奈表示，伊朗队可能是本届世界杯中受到最多限制与压迫的球队。而在当天（15日）较早前，伊朗足协曾向外界表示，球队已获批准在赛后留美过夜。

而在6月初，伊朗更指控美国拒绝向球队多名「不可或缺」的后勤人员发放签证。甚至在开赛前10天，美方才向所有伊朗球员及「必要支援人员」发出签证。

按照赛程，伊朗足球队将于6月21日在洛杉矶迎战比利时队；随后于26日在西雅图对阵埃及队。