印尼巨蟒吞人 | 妇农田遇袭半身被吞 夫砍蛇拉出已断气

印尼发生巨蟒吞人的惊悚事件，北马鲁古省一名44岁的妇人，日前在自家住宅附近的农田照顾牲畜时，突遭到一条藏在草丛中的25呎长野生巨蟒攻击，遭活活勒死。当受害人丈夫因妻子迟迟未归而外出寻找时，惊恐地发现妻子半个身体卡在蛇口。他最终砍下蛇头，并连同附近闻声赶来的村民合力将妻子拉出，但她早已断气身亡。

据英国《太阳报》报道，事发于上周二（9日）下午，遭巨蟒吞噬的亚马劳（Elisabet Yamalau）当天在自家附近照顾农场动物与牲畜。

印尼已发生多宗涉及巨蟒的致命攻击事件。法新社

印尼不时发生巨蟒吞人事件。路透社

灌木丛窜出施袭

讵料一条巨大蟒蛇却突然从一旁的灌木丛冲出，张口咬住她，并紧紧缠绕她的身体，之后把她吞下。

亚马劳迟迟未归，52岁的丈夫兰托（Benyamin Lanto）惊觉有异，随即动身前往住家附近的农田寻找，赫然发现妻子全身瘫软、失去意识，半个身体卡在蟒蛇嘴里。

妻半身卡蛇口 夫狂砍巨蟒斩首

为了救妻，班亚明立刻拿起手边的工具疯狂朝巨蟒挥砍，更将这条巨蟒斩首，然而最终妻子却早已死亡。附近村民听到恐怖的动静后纷纷到场协助，合力将死者的遗体从巨蟒口中拉出。

当地警方证实，受害人是在住家附近遭到巨蟒袭击，而她被发现时，身体的一部份还卡在巨蟒口中，脱困后当场被确认死亡，目前遗体已由家属带回家中办理丧事。

去年55岁妇遭23呎长巨蟒攻击亡

印尼去年也曾发生类似事件，55岁妇人西蒂（Wa Siti）在菜园采收蔬菜时，惨遭一条23呎长的巨蟒攻击，头部更是直接被吞入蛇口，最终身亡。

有报道指出，网纹蟒常见于东南亚森林、沼泽及郊区，是全球最大的蛇类之一，近年印尼已发生多宗致命攻击事件。