美伊达成协议 | 伊朗3油轮2货船穿越美军封锁线 初步和平协议首见成果

美国总统朗普周一（15日）宣布，美国与伊朗已达成一项旨在结束中东战争的初步协议，同时解除海上封锁，霍尔木兹海峡完全开放，现伊朗方面证实，至少有3艘伊朗油轮和2艘载满民生物资的伊朗货轮成功穿越美国海军的海上封锁线。这批遭围困数月的船只顺利通过美军防线，被视为伊朗与美国刚敲定的谅解备忘录所取得的第一场实质胜利。

据伊朗半官方媒体《法斯通讯社》报道，一艘伊朗超大型原油轮（VLCC）周二凌晨正从公海驶向伊朗港口，一艘载有饲料原料的船只也穿过封锁线驶向伊朗，还有一艘满载伊朗石油的油轮已穿过阿曼海和封锁线，驶向出口目的地。

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霍尔木兹海峡中的船只。路透社

美国海军驱逐舰「佩罗塔号」于4月26日对悬挂伊朗国旗的原油油轮「溪流号」执行海上封锁任务。法新社

伊朗5轮已被围困数月

伊朗《塔斯尼姆新闻社》（Tasnim）也报道，3艘油轮和2艘运载伊朗重要物资的船只「突破了海上封锁」。

消息人士指出，这批船只先前因美国针对伊朗航运展开的海上封锁行动，被迫滞留长达数个月，如今随著停战备忘录的敲定，船队终于得以畅行无阻地驶过国际水域。外界普遍认为，这代表著美伊新协议在国际角力中取得了首波具体成果。

特朗普日前宣布，美伊双方已达成谅解备忘录，同时美国将解除对伊朗的海上封锁，不过他之后澄清，该海峡将在周五签署协议后才开放，「目的是清除水雷」。

美军4月起实施海上封锁

美国与伊朗在巴基斯坦与卡塔尔斡旋下达成最谅解备忘录，内容包括要求美方作为全面停止敌对行动安排的一部分，立即停止对伊朗的海上封锁。伊朗最高国家安全委员会秘书处15日凌晨证实此事，并透露备忘录含有终止美国对伊朗海上封锁的条款。消息公布不到24小时，伊朗官方媒体便宣称已有5艘伊朗船舶成功恢复通行。

美军于4月开始实施海上封锁，拦截并攻击试图突破封锁的油轮，但伊朗原油出口仍持续进行。随著美伊双方达成初步和平协议，伊朗油轮与货轮未来可望自由航行于伊朗及国际水域。