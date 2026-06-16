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日6大企业涉操纵雪糕价格 明治、森永、乐天等公司遭调查

即时国际
更新时间：13:06 2026-06-16 HKT
发布时间：13:06 2026-06-16 HKT

日本明治、森永制菓、森永乳业、乐天、江崎格力高及赤城乳业等6大公司，涉嫌集体操纵雪糕价格，当地公正取引（公正交易）委员会周二（16日）前往这6间企业搜查，这是日本首次针对雪糕独占利益集团展开调查。

这6大业者管理层涉嫌从数年前开始，在提高雪糕售价前会面或透过电邮联系，彼此交流加价幅度及调整价格的时间，此举恐令消费者以高于合理价的范围购买产品。

赤城乳业在2024年面对物价上涨时，因加价10日圆，曾派出社长率领高层集体鞠躬道歉。赤城官网
赤城乳业在2024年面对物价上涨时，因加价10日圆，曾派出社长率领高层集体鞠躬道歉。赤城官网

虽然业界皆因成本上升而加价，但该6大企业因涉嫌联合串通，而非各自独立决策，才招致公平会调查。

赤城乳业雪条加价 高层曾鞠躬道歉

公平会认为，6大业者之所以会联合操纵价格，是为了避免出现其他家没加价导致自身销售下滑等情况，但这可能已触犯《独占禁止法》（反垄断法），之后将分析各业者的资料，并传召相关人员调查。

在日本，雪糕价格通常对通胀极度敏感，过去多年来价格冻结，直到近期因全球原物料与物流成本飙升才不得不上调。但微幅调涨也引发震撼，以国民雪条「ガリガリ君」为例，生产商赤城乳业在2024年面对物价上涨时，因加价10日圆，曾派出社长率领高层集体鞠躬道歉，引发网民热议。

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