美伊达成协议 | 万斯：谅解备忘录约一页半 警告伊朗若毁约美会再开炸

美国总统特朗普周一（15日）证实，结束与伊朗战争的初步协议已经签订，预计很快就会对外公布细节。副总统万斯则透露，美伊之间的谅解备忘录大约只有一页半的长度，涵盖包含开放霍尔木兹海峡、伊朗不取得核武，以及若伊朗愿意像个正常国家，美国愿意根本上改变双边关系的3大重点；但他也警告，若伊朗违反协议义务，美方不排除重新采取军事行动。这也是特朗普政府在推动美伊关系降温的同时，首度明确释出可能恢复空袭的强硬讯号。

特朗普在G7峰会上与法国总统马克龙会谈时宣布，「字已经签了，协议已经全部签妥」。美国高层官员透露，该协议已经由特朗普、万斯与伊朗国会议长卡利巴夫透过电子方式签署，预计周五（19日）在瑞士日内瓦正式签署。

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万斯接受传媒访问，披露美伊备忘录约一页半长。美联社

特朗普在G7峰会上与法国总统马克龙会谈，指美伊已以电子方式签署初步协议。美联社

特朗普在法国出席G7峰会。路透社

细节在未来谈判中慢慢敲定

万斯接受美国有线新闻网（CNN）专访时表示，这份谅解备忘录大约只有一页半，内容非常概括，许多细节得在未来的技术性谈判中慢慢敲定。他指出，文件第一段就载明伊朗将致力于「区域和平与稳定」，这代表他们必须停止资助恐怖组织。

他透露，备忘录的3大重点是，首先，确保霍尔木兹海峡立即开放；第二，确保伊朗永远不会拥有核武器；第三，如果伊朗愿意改变做法，愿意像正常国家一样行事，停止试图制造核武器，停止试图资助整个中东的恐怖主义，那么美国愿意从根本上改变与他们的关系。

万斯强调，华府对伊朗的态度并非建立在信任之上，而是建立在可验证的行动与结果之上。若德黑兰未履行承诺，美方将重新评估所有选项，其中包括恢复经济制裁、重新实施封锁措施，甚至再次发动军事打击。他直言，「恢复轰炸」确实可能成为选项之一。

核查人员将重返伊朗

万斯表示，特朗普政府希望看到的是伊朗行为改变，而非推翻现有政权。他说，美方最终目标是让伊朗成为一个能与国际社会正常往来的国家，而非持续发展核武或介入区域冲突。

他同时将即将签署的新协议与前总统奥巴马时期的《联合全面行动计划》（JCPOA）作出区隔，认为新协议将建立更严格的查核制度，避免外界质疑伊朗在获得利益后仍持续推进核计划。

万斯又表示，作为美伊谅解备忘录的一部分，国际原子能机构的核查人员绝对会重返伊朗，因为谅解备忘录明确规定，国际原子能机构和美国将「协助伊朗销毁高浓缩铀库存」，「这是协议中写得非常清楚的一部分」。