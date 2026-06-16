印尼6.7级极浅层地震 震源深度仅10公里

印尼中苏拉威西省帕卢（Palu）于周二（16日）香港时间上午11时30分发生6.7级地震。根据外媒报道，震央位于帕卢东南东方约46公里处，震源深度约10公里，属于浅层地震。



《美联社》、美国地质调查局（USGS）综合报道，震央邻近苏拉威西岛中部主要城市帕卢。由于震源深度仅约10公里，地表摇晃或相当明显，不过目前尚未传出重大灾损或人员伤亡消息。

地震监测社群「GeoShake」亦在社交平台X发出地震帖文。该帐号表示，过去30天内，该区域已记录到42宗地震，本次规模6.7地震是近期最大一宗。