MrBeast | 13岁起创频道 变全球最强YouTuber 5亿订阅神话诞生

全球知名YouTuber、来自美国的MrBeast再度刷新纪录，正式成为YouTube史上首位频道订阅数突破5亿的个人创作者，进一步巩固其全球第一网红地位。

为了庆祝这一历史性时刻，MrBeast在个人频道上进行了长达约90分钟的现场直播，吸引了超过60万名全球粉丝同时线上观看，共同见证这项史无前例的纪录。

美国知名YouTuber MrBeast(左)刷新5亿订阅纪录，YouTube行政总裁莫汉亲自颁奖。IG

MrBeast破5亿订阅。IG

MrBeast鼓励那些对现状不满的观众勇敢尝试新事物。MrBeast

28岁的MrBeast本名唐纳森（Jimmy Donaldson），从2012年、年仅13岁时便开始经营YouTube频道MrBeast，一路从默默无名的创作者，成为全球最具影响力的YouTuber。

鼓励对现状不满观众勇敢尝试新事物

他强调，自己并非出身自纽约或洛杉矶等资源丰富的大都市，而是在一个资源有限的小城镇长大。他11岁时就发现了YouTube，并从那时起每天全心投入，思考如何做出最好的影片。他借此鼓励那些对现状不满的观众勇敢尝试新事物。

MrBeast早在2022年就已成为YouTube订阅数最高的个人创作者，之后更持续刷新各项纪录，如今再度跨越5亿订阅大关，写下全新里程碑。

他最广为人知的特色，就是不惜砸下重金打造高规格挑战影片，并提供惊人奖金吸引参赛者与观众。其中经典作品《$456,000 Squid Game In Real Life!》神还原Netflix热门节目《鱿鱼游戏》，并祭出高达45.6万美元（约356万港元）奖金，吸引全球观众关注，影片观看次数即将突破10亿次，成为其频道最具代表性的影片之一。

获颁客制化Play Button奖座

为了庆祝MrBeast成为YouTube史上首位突破5亿订阅的个人创作者，YouTube行政总裁莫汉（Neal Mohan）还亲自送上独一无二的客制化Play Button奖座，采用蓝色播放按钮为核心设计，并以水晶切割工艺打造，象征其无人能及的订阅成就。

近年来，MrBeast除了持续推出大型挑战与慈善企划，也积极拓展商业版图，包括零食品牌Feastables 、影音制作及串流内容合作等领域。随著订阅数突破5亿大关，他不仅刷新YouTube历史，也进一步展现个人创作者在全球娱乐产业中的巨大影响力。