Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱特朗普感谢习近平及普京 促成美伊达成初步协议

即时国际
更新时间：11:30 2026-06-16 HKT
发布时间：11:30 2026-06-16 HKT

美国伊朗达成停火协议，全球关注包括霍尔木兹海峡通航等问题将获得解决。美国总统特朗普对中国和俄罗斯领导人在外交上协助促成美国与伊朗达成初步和平协议表示感谢。

相关新闻：伊朗局势｜美伊达成和平协议已电子签署 周五瑞士正式签署后重开霍尔木兹

特朗普周日（14日）接受《纽约时报》访问，期间提及那些帮助他和伊朗达成初步停火协议的人，赞扬两名朋友，国家主席习近平和俄罗斯总统普京。

特朗普称习近平未出动军舰为商船护航

相关新闻：伊朗局势︱美伊和平协议最终草案内容　一文看清14要点包括资产解冻与核计划

特朗普指，习近平和普京协助促成美国与伊朗达成协议，或至少没有让油轮、天然气船或其他商船通过霍尔木兹海峡，避免破坏美国对伊朗施压而进行的海上封锁，为美伊达成初步协议创造条件。

特朗普说，习近平是「一位十足的绅士」，「他没有出动20艘驱逐舰为一艘油轮护航，试图打破封锁。」

《纽约时报》曾就特朗普所说的习近平和普京如何帮助美伊达成初步协议一事询问国务院，国务院将问题转交白宫，但白宫未作出回应。中国和俄罗斯驻华盛顿大使馆也未回应置评请求。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
20小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
4小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
19小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
19小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
3小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
19小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
5小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
16小时前
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
海外置业
6小时前