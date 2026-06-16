伊朗局势︱特朗普感谢习近平及普京 促成美伊达成初步协议

美国伊朗达成停火协议，全球关注包括霍尔木兹海峡通航等问题将获得解决。美国总统特朗普对中国和俄罗斯领导人在外交上协助促成美国与伊朗达成初步和平协议表示感谢。

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特朗普周日（14日）接受《纽约时报》访问，期间提及那些帮助他和伊朗达成初步停火协议的人，赞扬两名朋友，国家主席习近平和俄罗斯总统普京。

特朗普称习近平未出动军舰为商船护航

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特朗普指，习近平和普京协助促成美国与伊朗达成协议，或至少没有让油轮、天然气船或其他商船通过霍尔木兹海峡，避免破坏美国对伊朗施压而进行的海上封锁，为美伊达成初步协议创造条件。



特朗普说，习近平是「一位十足的绅士」，「他没有出动20艘驱逐舰为一艘油轮护航，试图打破封锁。」



《纽约时报》曾就特朗普所说的习近平和普京如何帮助美伊达成初步协议一事询问国务院，国务院将问题转交白宫，但白宫未作出回应。中国和俄罗斯驻华盛顿大使馆也未回应置评请求。