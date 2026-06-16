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名古屋Costco惊传5顾客食物中毒 1男童病情严重 涉O157大肠杆菌

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更新时间：10:46 2026-06-16 HKT
发布时间：10:46 2026-06-16 HKT

日本爱知县名古屋市守山区美式超市Costco发生食物中毒事件，5名顾客在吃下店内熟食后腹痛、腹泻，其中一名男童情况严重。今次事件已确认与O157肠出血性大肠杆菌感染有关。

名古屋保健所证实，在5月31日及6月1日，5名年龄介乎7岁至49岁的男女顾客在守山区Costco食用以小麦面皮包裹烟肉、生菜的High Roller现做卷饼后，陆续出现腹痛、腹泻及发烧等食物中毒症状。

守山区美式超市Costco发生食物中毒事件。X@JackKageyama
守山区美式超市Costco发生食物中毒事件。X@JackKageyama
5名顾客吃现制卷饼后中毒。Costco官网
5名顾客吃现制卷饼后中毒。Costco官网
日本Costco近年来首度引发社会高度关注的重大食安危机。美联社
日本Costco近年来首度引发社会高度关注的重大食安危机。美联社

吃现制卷饼后中毒

经检测后，5人粪便中均验出肠出血性大肠杆菌O157，名古屋市已正式认定为食物中毒事件。其中3人住院后已有2人出院，但一名未满10岁男童病情最为严重，全身形成小血栓，阻碍血液流动，目前仍在医院治疗。

病情最为严重的男童被诊断出溶血性尿毒症症候群（HUS）。所谓溶血性尿毒症症候群，是O157感染后最危险的并发症之一，毒素会破坏红血球并损害肾脏功能，严重时可导致多器官衰竭，儿童尤其是高风险族群。 

Costco日本公司对此表示，已主动通报上述日子购买相关产品的会员，呼吁若出现腹痛、腹泻或发烧等症状，应立即就医。

熟食区遭勒令停业

名古屋市保健所已于周一（15日）对Costco守山仓储店熟食区调理场发出营业禁止处分，目前调查仍在持续进行中，污染源究竟来自食材本身还是现场调理环节，尚待卫生单位进一步厘清。

今次守山店事件是日本Costco近年来首度引发社会高度关注的重大食安危机。O157并非普通肠胃炎病菌，其产生的志贺毒素毒性极强，感染后轻则腹泻、血便，重则引发肾衰竭甚至死亡，对免疫力较弱的幼童、老人风险尤高。

事实上，日本近年来食物中毒事件频传，从石川县流水面餐厅爆发93人集体中毒，到和歌山县便当店导致一人不治，食安问题始终是日本社会的高度关注议题。
 

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