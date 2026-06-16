美伊达成协议 | 内塔尼亚胡：续留守加沙黎叙3地 协议是特朗普的决定

在伊朗与美国宣布达成结束中东战争的初步协议后，以色列总理内塔尼亚胡在周一（15日）举行的新闻发布会上说，以色列国防军将继续驻扎在其于黎巴嫩南部、叙利亚和加沙地带设立的安全缓冲区内，直至以色列国家安全得到保障。他又强调，协议是美国总统特朗普的决定，并承认他与特朗普之间存在意见分歧；但无论协议如何，伊朗都永远不能拥有核武。

这是在华府与德黑兰达成结束中东战争的协议后，内塔尼亚胡首次作出回应。他表明，以色列无意撤出黎巴嫩南部、加沙或叙利亚境内的军事部署，「只要有必要保卫我们的国家，我们就会继续留在这些区域」。

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内塔尼亚胡称以军将继续驻扎在黎巴嫩南部等地。美联社

内塔尼亚胡承认他与特朗普之间存在意见分歧。路透社

以军将继续驻扎在黎巴嫩南部等地。法新社

承认与特朗朗有分歧

他在电视播出的记者会上表示：「我们在以色列周边建立了深层安全区，在加沙、黎巴嫩与叙利亚都已采取相关行动。我要明确表示：只要有必要，我们就会一直留在这些安全区保护我们的国家。」

他还指出，美国与以色列针对伊朗展开的联合军事行动，使以色列免于遭受伊朗「核毁灭」威胁。

他说：「最重要的是，我们将以色列国从核毁灭的威胁中拯救了出来。而那意味著什么？那意味著数百万以色列公民，也就是现在正在听我说话的你们，所有人都将面临大规模死亡的恐怖险境。我们已经把以色列人民遭受灭绝的这种危险，往后推延数年之久。」

称对协议条款不知情 强调伊朗不能拥核

内塔尼亚胡又表示，以色列并不知道美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容；无论是否达成协议，伊朗都不会拥有核武器。他还说，以方袭击给伊朗造成巨大损失。

内塔尼亚胡重申，阻止伊朗获得核武器是他的「毕生使命」。他说：「无论有没有协议，伊朗都不会拥有核武器——今天不会，明天也不会。只要我还是以色列总理，这种情况就不会发生。我们斩首了恐怖政权的领导人，我们摧毁了恐怖主义工厂。」

据报黎巴嫩将包含在伊朗和美国预定在周五签署的协议中，而内塔尼亚胡这番言论可能会给本已脆弱的停火协议带来更大的压力。