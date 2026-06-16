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中日关系︱传日本商工会议所时隔八年单独派团访华　20中小企高管赴北京考察

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更新时间：09:25 2026-06-16 HKT
发布时间：09:25 2026-06-16 HKT

自日本首上高市早苗上任后，中日关系恶化，两国政经交流锐减。共同社报道，消息人士透露，日本商工会议所将时隔8年单独派团访华，于21日至24日在北京考察。

由于原定1月的与日中经济协会、日本经济团体联合会（经团联）的三团体一把手访问北京的计划延期，日商策划此次出访。

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报道称，在中日关系恶化长期持续的背景下，日商访华团的目的是通过经济交流来维持对话窗口。访华团将与中国电商巨头洽谈，并考察人工智能（AI）企业。

日商是支援由中小企业构成的各地商工会议所的团体。访华团将配合22日至26日在北京举行的「中国国际供应链促进博览会」前往，预计有约20名日本中小企业高管等参加。行程包括与电商巨头京东集团进行商务洽谈。

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