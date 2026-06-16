伊朗局势︱霍尔木兹海峡将重开 500滞留商船恐耗时数周「消化」

美伊宣布达成停战谅解备忘录后，霍尔木兹海峡消除「梗阻」全面恢复通航需要多长时间，成为全球关注焦点。分析师警告，约500艘滞留波斯湾的船只恐得耗时数周才能消化完毕。

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战事爆发前，经霍尔木兹海峡运输的石油通常为日均2000万桶，约占全球石油日运输总量的五分之一。航运业机构估计，经过3个多月的冲突，约有500艘商船仍滞留在海湾。

须确保水雷全面清除

塞浦路斯前线油轮公司行政总裁巴斯塔认为，霍峡通行量有望从当前每天仅5至10艘的低位明显回升，但短期内不会恢复到战事前每天130至140艘船只的通行水平。

实际通行仍面临多重障碍，包括需清除船体附着物，以及争夺狭窄航道通行权等问题。航道物理安全须得到明确保障，包括水雷等航行危险物已全面清除。

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英国《劳埃德船舶日报》总编辑米德说，即使在传统航道恢复等理想情况下，消除霍峡危机对航运业的影响也需要数周甚至数月时间。如果恢复航运，油轮将被优先放行，因为油价至关重要。蚬壳执行董事亨利说，油气供应链恢复顺畅可能需要6至12个月。与此同时，部分天然气液化设施、炼油化工及化肥装置等设施已遭到破坏，尤其在卡塔尔和阿联酋，下游产能恢复时间可能更长。

欧多国准备霍峡护航

法国总统马克龙昨日称，欧洲多国已做好准备参与霍峡护航行动。他说，如果未来几天的局势良好，法国和英国军队将一同部署到霍峡，法国「戴高乐号」航空母舰两至三天内即可抵达该区域。意大利、荷兰等也准备参与行动。