美国爱德华兹空军基地 核武战略轰炸机B-52坠毁 机员生死未卜

美军发生军事空难事故。一架具备核打击能力、隶属美国空军的 B-52「同温层堡垒」（Stratofortress）战略轰炸机，于当地时间周一（15日）上午在加州南部的莫哈韦沙漠（Mojave Desert）爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）起飞后不久突然失事坠毁。现场瞬间爆出冲天黑色浓烟，猛烈火势将大片荒漠熏黑。基地军方随即启动最高级别紧急救援，下令无限期关闭机场并转移所有入境航班。由于五角大楼及空军高层至今对外保持缄默，机上约5名机组人员的死伤情况以及当时执行的具体任务，目前依然生死未卜、高度成谜。

刚起飞即栽进莫哈韦沙漠 现足球场大小焦土

事发于周日上午11时20分。涉事的 B-52 八引擎重型远程战略轰炸机，当时正于洛杉矶以北约161公里的爱德华兹空军基地执行飞行任务。不料，这架庞然大物在滑跑升空后不久便生变故，随即在基地机场范围内失控坠毁。

爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）起飞后不久突然失事坠毁，现场瞬间爆出冲天黑色浓烟。路透社

猛烈火势将大片荒漠熏黑。路透社

从当地电视台随后曝光的航拍灾场画面可见，失事现场触目惊心。轰炸机坠毁的地表化为一片足球场大小的焦黑火海，现场不断冒出刺鼻的滚滚黑烟。令人震惊的是，现场画面中几乎完全看不到任何大型飞机残骸部件，极大的冲击力与随之而来的烈焰，似乎已将全机吞噬殆尽。大批军方紧急救援车辆随即沿著焦黑区域的外围拉起警戒线，气氛严峻。

军方严防泄密无限期封锁基地 派遣专责队伍全面戒备

空军基地官方随后在社交平台 X 发出紧急通告，证实一架 B-52 战略轰炸机在上午11时20分于基地跑道附近坠毁，强调「紧急救援人员已即时赶抵现场，目前救援及善后工作仍在胶著进行」。

为了腾出全部资源应对这宗一级军事事故，并严防核心军事机密外泄，爱德华兹空军基地随后于下午1时前发布严厉禁令，宣布即时关闭整个军用机场，所有原定降落该基地的军机及后勤飞机一律必须即时转飞其他空军基地。同时，军方亦宣布全面暂停发放所有非商业访客证，禁止任何外来人士接近。

核打击核心机种十载首坠 五角大楼低调拒评死伤动机

这宗事故打破了该款核轰炸机维持了整整十年的安全纪录。根据总部设于日内瓦的航空事故档案局（BAAA）官方数据显示，这亦是自2016年5月美军一架同类型 B-52 轰炸机于关岛岛屿坠毁（当时机上7名机组人员全数生还）以来，全球首宗涉及 B-52 的坠机惨剧。

作为美军核三位一体战略威慑的核心中坚，B-52 轰炸机不仅能携载精准制导的常规炸弹、集束弹，更能发射战术核武，最大飞行高度可达5万英呎。美国空军及五角大楼在事发后表现得极为谨慎，初期除了基地发表的简短网络声明外，一概拒绝向外界发表任何评论，更未有透露事发时飞机是否携带武器。目前，空军已成立最高级别调查委员会，正就这架服役期长达数十年的「空中巨兽」为何会在起飞黄金期突然坠毁，展开全方位彻查。