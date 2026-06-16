美军B-52轰炸机加州坠毁 8机员全罹难 空拍惊见大片焦黑

美国军方一架可搭载核武的B-52战略轰炸机周一（15日）在加州南部的莫哈韦沙漠地区坠毁，机上8人全部罹难难。这是B-52自2016年5月于关岛坠毁以来首度失事，空拍画面显示，坠机地点形成一片约足球场大小的焦黑区域，地面持续冒出烟雾。

美军爱德华兹空军基地发布消息说，该轰炸机于当地时间上午11时20分左右从该基地起飞，不久后坠毁。初步调查显示，这次坠机事故无人生还。救援人员已赶赴现场，空拍画面并未发现大型机体残骸。事故原因正在调查中。

现场瞬间爆出冲天黑色浓烟，猛烈火势将大片荒漠熏黑。基地军方随即启动最高级别紧急救援，下令无限期关闭机场并转移所有入境航班。

刚起飞即栽进沙漠 现足球场大小焦土

据当地媒体报道，坠机地点位于洛杉矶以北约160公里处。在采访直升机上的记者表示，坠机发生后，现场可以看到巨大的黑色浓烟直冲天际，在那片烧焦区域旁可见多辆紧急救援车辆。

爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）起飞后不久突然失事坠毁，现场瞬间爆出冲天黑色浓烟。路透社

猛烈火势将大片荒漠熏黑。路透社

B-52由波音飞机公司设计制造，是一款远程战略轰炸机。路透社

从当地电视台随后曝光的航拍灾场画面可见，失事现场触目惊心。轰炸机坠毁的地表化为一片足球场大小的焦黑火海，现场不断冒出刺鼻的滚滚黑烟。

严防泄密 无限期封锁基地

空军基地官方随后在社交平台 X 发出紧急通告，证实一架 B-52 战略轰炸机在上午11时20分于基地跑道附近坠毁，强调「紧急救援人员已即时赶抵现场，目前救援及善后工作仍在胶著进行」。

为了腾出全部资源应对这宗一级军事事故，并严防核心军事机密外泄，爱德华兹空军基地随后于下午1时前发布严厉禁令，宣布即时关闭整个军用机场，所有原定降落该基地的军机及后勤飞机一律必须即时转飞其他空军基地。同时，军方亦宣布全面暂停发放所有非商业访客证，禁止任何外来人士接近。

可搭载核武 近10年首次坠毁

这宗事故打破了该款核轰炸机维持了整整10年的安全纪录。根据总部设于日内瓦的航空事故档案局（BAAA）官方数据显示，这亦是自2016年5月美军一架同类型 B-52 轰炸机于关岛岛屿坠毁（当时机上7名机组人员全数生还）以来，全球首宗涉及 B-52 的坠机惨剧。

作为美军核三位一体战略威慑的核心中坚，B-52 轰炸机不仅能携载精准制导的常规炸弹、集束弹，更能发射战术核武，最大飞行高度可达5万英呎。美国空军及五角大楼在事发后表现得极为谨慎，初期除了基地发表的简短网络声明外，一概拒绝向外界发表任何评论，更未有透露事发时飞机是否携带武器。

作战航程高达8800英里 1955年起服役至今

B-52由波音飞机公司设计制造，是一款远程战略轰炸机，绰号「同温层堡垒」（Stratofortress），作战航程高达8800英里，可搭载核武器以及多种精确制导武器，自1955年起服役至今。

B-52首次飞行于1954年，最初是为与苏联作战而设计。自冷战结束以来，该机持续进行升级，以维持其服役数十年。美国曾在越南、波斯湾、伊拉克、阿富汗部署过这款轰炸机，最近一次则是在伊朗。