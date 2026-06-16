特朗普不满法国数位服务税　扬言对不取消就征100%葡萄酒关税

据《纽约邮报》周一报道，美国总统特朗普威胁称，若巴黎不取消对科技公司征收的数位服务税（DST），他就要对法国葡萄酒和香槟征收100%关税。

马克龙表示，欧洲数位服务税由欧洲人决定，「是我们法律体系的一部分」，意味着这不是法国说了算，对法国施压也没有用。

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美国可能向香槟等法国产品征收最高100%的惩罚性关税，报复法国开征数码服务税。AP资料图片

法国自2019年开始对科技公司，在其境内获得的收入征收3%的税，包括Facebook、亚马逊、苹果、Google母公司Alphabet等美国巨头。

特朗普接受《纽约邮报》采访时，表示已要求马克龙「不要向美国公司征税」。据报特朗普说：「如果他们真的这么做，我别无选择，只能对所有香槟和所有法国葡萄酒征收100%的关税。」他还说，马克龙「只需要取消销售税，就不会面临这种压力了」。

美最高院裁定特朗普关税无效。 美联社

七国集团（G7）领袖峰会周一（6月15日）在法国东部、阿尔卑斯山脚下的湖畔小城埃维昂开幕，会期3天。马克龙将在会前与特朗普会面，他接受法国电视台采访时表示：「我们将进行一场尊重但坚定的讨论。」他呼吁贸易稳定，并表示：「关税对任何人都没有好处，尤其是七国集团之间的关税。」

法国葡萄酒和烈酒出口商联合会（FEVS）主席皮卡尔呼吁，为了两国经济的利益，维护法美之间「平衡且建设性的贸易关系」。

美国是法国葡萄酒和烈酒最大的进口国，去年占法国葡萄酒和烈酒出口总额的21%。出口到美国的法国和欧洲葡萄酒目前已面临15%的关税，高于先前的10%。

去年，在特朗普的压力下，加拿大决定取消数位服务税，以挽救与美国的贸易谈判。支持对大型科技公司征收特别税的人士表示，此举旨在迫使它们在其开展业务的地区纳税，并遏制避税策略。