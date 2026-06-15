澳洲9岁女游巴基斯坦遭警方击毙 阿尔巴尼斯要求撤查

一名澳洲9岁女童与父亲到巴基斯坦度假期间，不幸被持枪劫匪劫持为人质，警匪爆发枪战，女童不幸中枪身亡。澳洲总理阿尔巴尼斯要求巴基斯坦当局撤查事件。

事发于6月10日，9岁的哈尼亚（Adeel Ahmed）与家人在旁遮普省北部城市查克瓦尔（Chakwal）度假。他们租车游玩，不幸遭持枪劫匪劫持为人质。

澳洲女童命丧巴基斯坦警员枪下，事件震惊两国。 路透社

旁遮普警方称，警员误以为是疑犯正在开车逃跑，因此「错误开枪」，结果导致哈尼亚死亡，她的父亲和哥哥也受伤。涉嫌开枪的警员已被拘留。

警方又表示，疑犯先向一名警察开枪，引发枪战。但女孩的父亲告诉澳洲SBS乌尔都语频道，是警察先开的枪。

事件令澳洲和巴基斯坦的人都感到震惊。阿尔巴尼斯周一在坎培拉回应事件，要求彻查案件，且「调查必须以透明的方式进行，以便所有人都能了解真相，尤其是家属，但其他人也应该了解」。澳洲政府正在向哈​​尼亚的家人提供领事协助。

哈尼亚就读珀斯「澳洲伊斯兰学院」，校长阿卜杜拉·汗告诉BBC，哈尼亚非常友善、活泼开朗、善于交际，深受大家的喜爱，她的死讯对她的社区来说是「巨大的打击」。

哈尼亚的同学都感到非常悲痛和震惊。校方已和家属取得联系，并为教职员和学生提供心理辅导。