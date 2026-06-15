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日本茨城县下妻市长深夜失踪 排水沟寻获遗体

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更新时间：18:34 2026-06-15 HKT
发布时间：18:34 2026-06-15 HKT

日本茨城县下妻市67岁市长须藤豊次上任刚满2个月，6月15日凌晨被发现陈尸在八千代町本乡一处农业排水沟旁。县警调查现场情况研判自杀可能性高，但现场无发现遗书。

死因仍待确认

日媒引述县警称，须藤昨日（14日）上午完成防火演练等公务后，曾返回位于下妻市前河原的住所。之后他独自驾车外出，入夜后却迟迟未回家。

家属发现他失踪后，于深夜约11时15分向警方报案，警方随即展开搜索，最终在15日凌晨零时50分，在距离其住所约2公里处的鬼怒川右岸田野间寻获遗体。

据指，须藤颈部缠绳，挂在水闸围栏上；根据现场状况，判断他杀的可能性甚低，警方正在确认其死因。

下妻市官网显示，须藤自2002年起担任下妻市议员，直至今年1月辞任，转跑道选市长，以262票的些微优势险胜击败已连任2届的原市长菊池博。须藤今年4月14日正式出任市长，至今才刚满2个月。

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