英国拟禁16岁以下用社交媒体 最快明年春季实施

针对青少年社交媒体成瘾与心理健康危机，多国政府正立法推动针对青少年的社交媒体禁令。根据英国媒体综合报道，首相施纪贤（Keir Starmer）当地时间6月15日在唐宁街首相府举行新闻发布会，正式宣布将对16岁以下未成年人实施严格的社交媒体使用禁令。该政策被外界称为「澳洲加强版」（Australia-plus），旨在全面保护儿童免受网络有害内容的侵扰。

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9成受访家长支持社媒禁令

施纪贤在发布会上以父亲的身份表示，他深切理解家长们的担忧，现行的网络监管系统已经失效，必须立即终结，以加强对儿童心理健康和人身安全的保护。

英国政府此前曾开展大规模的公众咨询，在收集到的约11.6万份回应中，高达90％的家长均表态支持设立16岁的社交媒体最低年龄限制。

对16至17岁青少年实施「夜间宵禁」

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根据官方公布的政策细节，16岁以下人群将被全面禁止使用TikTok、Instagram、Snapchat、YouTube、X（原Twitter）、Facebook、Threads、Reddit、Twitch及Kick等高风险社交平台。

此外，新政对16至17岁的青少年也增设了额外限制，包括全面实施晚上8时30分后的使用「宵禁」，并禁止使用与陌生人聊天、消失讯息（阅后即焚）以及直播等特定功能。

引入面部扫描验证

为确保禁令有效落实，英国政府将要求苹果（Apple）、谷歌（Google）等科技巨头升级年龄验证技术，包括强制采用面部扫描等手段进行身份审核。若平台未能严格把关，将会面临政府的巨额罚款。

报道指出，该项新政参考了澳洲去年12月实施的类似禁令，但覆盖范围与限制手段更为全面。英国政府表示，后续将通过进一步的立法程序，全面强化并落实相关监管措施。