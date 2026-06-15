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泰国9岁精神病男童持刀追杀女教师 事前曾频繁霸凌同学致多人转学︱有片

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更新时间：17:15 2026-06-15 HKT
发布时间：17:15 2026-06-15 HKT

泰国6月12日发生一宗恐怖校园持刀追砍事件。据泰媒《KHAOSOD》报道，一名9岁男童当天在课堂上与同学发生争执，女教师见状介入训斥，反遭到该学生粗口回呛。女教师随后决定通知家长，并让学生先回家反省，未料男童竟持刀追杀女教师。

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多名家长斥校方纵容

泰国9岁精神病男童校内持刀追杀女教师。shopevtyw@X
泰国9岁精神病男童校内持刀追杀女教师。shopevtyw@X

该名男童被女老师口头制止后，直接追砍女教师，吓得对方惊慌逃跑，在场其他学生也四处窜逃。所幸校方工作人员及时出面制止，经劝重男童终于放下武器，未酿成流血惨剧。

事件曝光后，多名学生家长出面控诉，指出该名男童早已是校园内的「霸凌惯犯」。他过去曾多次对同学实施暴力、欺凌、勒索财物，部分受害学生被迫转学自保。

校方此前虽曾与家长协商，让该学生留在家中上网课，但不久后又允许其重返校园，暴力行为愈演愈烈。

父母离异 祖母无力约束

当地村长对此坦言，涉事男童实际上患有精神疾病，需要长期服药与接受治疗，他一旦情绪失控便会引发暴力倾向。

据了解，男童因父母离异，目前与年迈的祖母同住。由于长辈无力管教约束，地方人士期盼相关部门能积极介入并伸出援手，强制将其送医妥善治疗，以防未来再度发生类似的校园安全危机。

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