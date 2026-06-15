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挪威王储继子强奸罪成判囚4年 法庭揭染毒瘾自拍性爱片

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更新时间：16:15 2026-06-15 HKT
发布时间：16:15 2026-06-15 HKT

挪威王储（Prince Haakon）的继子霍伊比（Marius Borg Høiby）被控强奸、家暴等多项罪名，周一被奥斯陆法院裁定罪成，判处4年有期徒刑。

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霍伊比（Marius Borg Hoiby）现年29岁，其母梅特-玛丽特（Princess Mette-Marit）于 2001年嫁入王室。他对强奸等严重指控均不认罪，仅承认了部分较轻的罪名，最终2项强奸及1项家暴等罪成。他将可提出上诉。

霍伊比被指控的案情震撼挪威社会。这场为期七周的审判，详细曝光了霍伊比的毒瘾、自拍性爱影片等，并将 800 多条电子讯息列为证据。其中一宗涉嫌强奸案更是发生在王储家族住宅的地下室。

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