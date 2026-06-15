英国反君主制｜凯特与3子女坐马车遭嘘 专业挥手「强挤笑容」化解尴尬

为庆祝英王查理斯三世（King Charles III）官方生日，英国举行一年一度的「皇家阅兵式」（Trooping the Colour），王室成员齐聚亮相。不过，活动现场有反君主制团体抗议，王储妃凯特（Kate Middleton）与3个孩子搭马车行径林荫大道途中，遭示威者当面嘘声伺候，他们的回应引发热议。

当时他们的马车跟在英王查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）的马车后方，王储威廉（Prince William）则骑马。

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当时反君主制团体「共和国」（Republic）聚集在林荫大道，抗议者手持「不是我的国王」、「废除君主制」的标语。网传影片显示，凯特与3个孩子的马车经过示威人群时，抗议者发出嘘声。

3个孩子面露难色，看来很困惑，11岁的夏洛特公主（Princess Charlotte）皱著眉头看抗议群众，凯特与乔治王子（Prince George）则尽显专业，继续向人群挥手并极力挤出笑容。「表情包王子」路易（Prince Louis）虽面露不悦，也跟着母亲一起挥手。

相关影片在X平台有超过1300万次浏览，贴文者称，凯特试著掩饰，她的表情「根本装不下去」，贴文者同孩子则表示同情，认为孩子们不该遭受这样的对待。