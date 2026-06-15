「坦克日」风波︱南韩星巴克所有分店下周一提早关门 全体员工接受历史教育

南韩星巴克早前推出的「坦克日」促销活动引发严重公关危机及社会强烈不满。为平息众怒，其母公司南韩新世界集团（Shinsegae Group）宣布，将针对包括集团会长郑溶镇在内的全体员工及高管，实施全面的历史教育与社会情感能力培训。

韩联社报道，新世界集团将于下星期三（24日）召集旗下子公司总裁举行会议，届时会长郑溶镇及一众高层管理人员将一同接受相关培训。

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为了确保前线员工亦能参与培训，南韩星巴克全线门市将于下周一（22日）下午提早暂停营业，让全体店员透过视像形式参与讲座。这将是南韩星巴克自1999年成立以来，首次破例统一提早关闭全国所有门市。

此次风波源于南韩星巴克于5月15日至26日期间举办的保温杯营销活动。在5月18日「光州事件」46周年纪念日当天，该公司推出名为「坦克日」的咖啡杯促销活动。

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此举被外界强烈批评为令人联想到当年军队驾驶坦克进入光州进行武装镇压的血腥画面，更被指责是亵渎了南韩民主运动人士朴钟哲，对国家的历史伤痛表现出极度的不尊重，从而引发南韩社会的强烈愤慨与抵制。