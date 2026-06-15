伊朗局势︱总统佩泽希齐扬阐述方针 「不屈服于任何势力」

美国与伊朗正式达成和平协议，宣告结束持续了三个多月的战火。伊朗总统佩泽希齐扬扬（Masoud Pezeshkian）于周日（14日）详细阐述政府在对外谈判及外交政策上的方针，包括与美国进行旨在结束战争的对话。

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佩泽希齐扬强调，国家的一切行动都必须严格符合法律机构的决定，任何个人或团体皆不得凌驾于官方的决策机制之上。他指出，当务之急是协助伊朗摆脱目前「既非战争亦非和平」的困境，并提到已故最高领袖哈梅内伊此前亦曾允许开展「基于尊严」的外交谈判。

他重申，政府将完全遵循最高国家安全委员会的裁决，以及最高领袖穆杰塔巴的指导方针。他表明，所有战略决策均须通过法定渠道作出，而最高国家安全委员会则全权负责决定宣战或和谈事宜。

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在捍卫国家主权方面，佩泽希齐扬保证伊朗绝不会向任何外部势力屈服。他指出，政府积极寻求外交突破，根本宗旨是在「维护国家政权」的前提下，切实保障人民的根本利益。他最后强调，重启谈判并不代表背弃核心原则，伊朗绝不接受任何形式的非法霸凌或施压，而维护国内的统一与团结依然是伊朗的首要任务。