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「孤独死」严重 韩独居老人靠AI娃娃陪伴

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更新时间：08:35 2026-06-15 HKT
发布时间：08:35 2026-06-15 HKT

韩国人口老化及「孤独死」问题日益严重，数据显示该国单人家庭占比高达42%，2024年更录得逾3920宗孤独死案例，创历史新高。为应对这些问题，韩国当局正积极向独居长者派发人工智能（AI）护理设备，其中包括AI娃娃。

这款智能玩偶名为「Hyodol」，媒体暱称其为「孝道娃娃」，以「孝道文化」为设计灵感。它被设计为「孙辈」的角色，不仅能与长者日常对话，还具备提醒进食、服药及唱歌等功能。不少受惠独居长者表示，玩偶极大纾缓了他们的寂寞感与抑郁情绪。

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独居老妇方春子受访时表示，这个娃娃会让她开怀大笑，她更喜欢这个娃娃而不是人。目前韩国已有约1.45万个「孝道娃娃」投入使用。

然而，当地一位医护人员指出，虽然AI玩偶能填补长者的心理空虚，但也担忧技术普及可能适得其反，令家属误以为长者已得到充分照顾，从而进一步减少实际探访与现实中的人际接触。

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