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瑞士公投「设千万人口上限」 预测选民否决

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更新时间：08:28 2026-06-15 HKT
发布时间：08:28 2026-06-15 HKT

瑞士昨日举行公投，决定是否为常住人口设定1000万人的上限（即限制在1000万人以下）。媒体初步推测，过半民众倾向否决这项公投案，显示选民在面临移民问题之际，仍优先考虑经济稳定及与欧盟的关系。

瑞士广播电视台（SRF）发布的公投结果初步推测显示，约45%选民支持这项公投，但有55%反对。这项提案由右翼瑞士人民党（SVP）提出，拟限制全国人口在2050年底前不得超过1000万人，若连续两年超标，瑞士应取消与欧盟的人员自由流动协议。

欧盟是瑞士的主要贸易伙伴，此次投票被比拟为2016年英国脱欧公投，企业界高度紧张，担心公投结果恐导致瑞士与欧盟间的人员自由流动终止。瑞士的高龄化人口已突破900万，而欧盟成员国正是瑞士大量劳动力的主要来源。

这种欲以法律直接规范人口规模的做法前所未有，是受移民问题、公共服务及住房短缺压力等因素推动。这与欧洲右翼政党持续加强移民限制的趋势并存，这股趋势源于民众对生活成本上升、经济增长疲弱与犯罪问题的不满。

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