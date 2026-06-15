特朗普：美伊和平协议已达成 正式签字仪式本周五瑞士举行
更新时间：05:29 2026-06-15 HKT
发布时间：05:29 2026-06-15 HKT
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美国总统特朗普表示，美国与伊朗的和平协议已达成。他在社交平台发文表示：「祝贺大家！我特此全权批准霍尔木兹海峡的免费通行，同时也授权立即解除美国海军对伊朗的封锁。世界各国的船只，启航吧。让石油流动！」
另外，巴基斯坦总理夏巴兹亦宣布，经过密集的谈判，美国与伊朗的和平协议已达成；双方已宣布在所有战线上，包括黎巴嫩，立即和永久终止军事行动。正式签字仪式将于6月19日（本周五）在瑞士举行。
稍早前，特朗普当地时间周日下午（香港时间周一凌晨）接受《华尔街日报》采访时表示，计划立即发表声明，确认美国已与伊朗达成协议。特朗普本人或副总统万斯将通过电子方式签署协议。
特朗普表示，该协议将包括伊朗承诺不获取核武器，并立即重新开放霍尔木兹海峡。他还表示，目前并不急于从伊朗提取核材料，称此事可能稍后进行。他说：「我们会在准备就绪后，再进行核尘处理。我觉得接下来一两个月内，没必要著急。」特朗普表示，对伊朗的检查将会非常严格，但未具体说明如何进行。此外伊朗不会通过协议获得解冻资金，但制裁有可能被解除。他认为对伊朗的海上封锁有效，称其为「比打击更有力」。
伊朗尚未确认同意该协议。
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