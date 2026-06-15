里约热内卢两直升机半空相撞坠毁 6人罹难包括美国歌手Oliver Tree

据巴西消防部门证实，两架直升机周日（14日）在里约热内卢西区的上空发生罕见的半空中相撞，随后双双坠毁，其中一架更撞向地面一间汽车露天陈列室引发猛烈大火。意外导致两机上合共6人全数罹难，当地警方已在乘客名单中，确认美国怪杰歌手兼艺人奥利弗·特里（Oliver Tree）在列。

两机空中惊心相撞坠落民居 撞向汽车陈列室引发连环爆炸

意外发生于里约热内卢西区的里克里奥·多斯·班德兰特斯（Recreio dos Bandeirantes）。当地消防部门指出，周日上午，两架正进行飞行活动的直升机在半空中因不明原因发生剧烈碰撞。失去控制的机身随即由高空坠落，其中一架直升机直接栽进路面一间汽车陈列室内，猛烈撞击瞬间引发大火，并波及现场多辆停泊的汽车，一时间浓烟蔽天，现场并传出多次爆炸声。

巴西军方及大批消防员接报后赶往现场将火势扑灭，惟无奈证实两架直升机上的所有人已无生存迹象。据救援人员透露，事故中的两架飞机合共载有6人，在空难中均当场死亡，现场遗体损毁严重。

警方名单证实当红怪杰在列 刚出新碟原定下月展开全球巡演

里约热内卢警方在随后发布的声明中指出，虽然由于遗体状况严重，当局仍需时进行基因及法医学上的正式身份鉴定，但根据航空部门掌握并提交的登机乘客名单显示，32岁的美国著名歌手Oliver Tree确实在其中一架出事直升机上。美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）及知名娱乐网站TMZ亦先后证实了其罹难的消息。

出生于美国加州的Oliver Tree，以标志性的「马桶盖头」、复古运动服造型以及将另类流行、电子音乐与幽默喜剧完美融合的曲风而闻名全球。他曾凭借《Life Goes On》、《Miss You》及《Alien Boy》等作品在各大短视频平台爆红，音乐录像带在网络上斩获数以亿计的浏览量。今年4月，他才刚推出第四张个人录音室专辑《Love You Madly, Hate You Badly》，并积极筹备即将于下月（7月）正式开锣的全球夏季巡回演唱会，岂料在出发前夕于巴西遭遇不测，令这张新专辑遗憾成为其音乐生涯的绝响。

巴西民航局与警方已正式成立联合专责小组，对事故现场展开地毯式搜证与残骸清理。当局目前正深入调查两架直升机在日间能见度良好的情况下，为何会发生严重的半空相撞。