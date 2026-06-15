美密苏里州跳伞专机起飞即坠毁 烈火吞噬全机12人罹难

美国密苏里州发生夺命空难。一架载有跳伞爱好者的私人小型飞机，于当地时间周日上午在密苏里州一个机场起飞后不久，怀疑因引擎失去动力，失速以机头着地的方式坠毁于附近农田，全机瞬间陷入熊熊烈火。州高速公路巡警及紧急救援人员接报赶抵现场，虽然迅速将火势扑灭，但无奈证实机上12人已全数罹难。当局已封锁附近一带路段，美国国家运输安全委员会（NTSB）亦已介入调查。

起飞旋即左转疑失动力 失速「机头着地」引发大火

事发于周日上午11时30分左右。涉事单引擎涡轮螺旋桨飞机型号为 Pacific Aerospace 750XL，由当地跳伞公司「Skydive Kansas City」营运，当时正载着多名满心期待享受晴朗周末的跳伞爱好者升空。

贝茨县紧急事务管理局局长兼机场代理经理雅各布斯（Dennis Jacobs）指出，根据初步目击及航迹分析，飞机当时才刚刚从巴特勒纪念机场（Butler Memorial Airport）起飞，并在完成一次左转后便出现异常。他研判，飞机在当时很可能已失去动力，机师曾试图将飞机导向附近的49号商业公路实施紧急迫降，惟最终因高度不足导致飞机失速，全机以机头朝下的笔直姿势栽进机场旁的农田，并随即引发猛烈爆炸与火灾。

现场极其惨烈宛如炼狱 搜救人员证实无人跳伞逃生

当地警方及消防部门接报后，于上午11时30分左右派员全速赶往现场。密苏里州高速公路巡警发言人尤因（Justin Ewing）形容失事现场极其「残酷惨烈」，客舱及机身已被烧成焦黑残骸。消防员在到场后不久成功将火势控制并扑灭，但在搜救过程中，证实机上包含11名跳伞乘客及1名机师在内合共12人，已全数于撞击及火海中不幸身亡。

雅各布斯补充，首批搜救人员在事后已立即沿著飞机坠毁前的飞行轨迹，对周边地面进行了地毯式搜索，确认在飞机撞击前，并没有任何乘客能够及时跳伞逃生。出于安全及搜证考量，警方已暂时封锁现场对开的交通要道。

出事机种广受跳伞界欢迎 当局正深入彻查故障原因

失事的 Pacific Aerospace 750XL 小型飞机于2010年制造。该款机种虽然属于单引擎设计，但因其具备短距离起降能力，且内部空间最多可容纳多达17名跳伞运动员，故在全美跳伞界、货运及医疗救援领域广受欢迎。巴特勒这座小镇人口约为4,300人，位于堪萨斯市以南约105公里，涉事的小型机场平日主要服务约30架私人拥有的小型飞机及农用喷洒机。

联邦航空管理局（FAA）与联邦调查人员已赶赴现场。由于事故涉及12条人命，美国国家运输安全委员会已正式接手案件，将对飞机残骸、引擎残存部件以及现场的天气数据进行全面解构，以查明这架刚完成保养不久的专机为何会突然在起飞黄金期失速坠毁。