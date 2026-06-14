中东战争｜伊朗高官爆美伊协议草案 同意弃核武重开霍尔木兹海峡

美伊战争至今虽仍未签署协议正式结束冲突，但两国均透露出「好事近」的讯息。路透社引述伊朗高官指，和平备忘录的最终草案内容，包括伊朗不生产也不取得核武；伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，以换取美国及联合国解除制裁。

换取美国联合国解除制裁

路透社报道，一名伊朗高官透露了与美国的和平协议草案。

美国一直坚持的伊朗不能拥有核武，在草案中会包含伊朗同意不生产也不取得核武器。

在最终协议达成前，伊朗核计划将维持当前状态，不进行铀浓缩活动，也不扩建核设施。

美国同意在未来的全面协议下，允许伊朗在国内稀释其高浓缩铀库存。



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至于影响全球经济的霍尔木兹海峡，伊朗会立即重新开放，允许所有商船通过；美国则将解除对伊朗港口的海军封锁。且美方解除封锁的行动将于备忘录签署后立即展开，并于30天内完成。

对伊朗制裁方面，美国同意在最终协议达成以前，不对伊朗施加任何新制裁。

两国最终协议一达成，美国和联合国（UN）对伊朗的所有制裁，将依照议定的时程表解除。



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美国将在特定期间内豁免对伊朗石油的制裁，允许伊朗销售石油并获取收益。

美国同意释出250亿美元被冻结的伊朗资产，方式包括直接现金汇款、区域国家合作及授信额度等。

华府将与区域盟友协调，为伊朗准备一份重建及发展计划，并将在60天内与伊朗协商敲定。