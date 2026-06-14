查理斯三世寿辰︱嘟嘴伸脷侧身靠露台 路易王子再派表情包

英王查理斯三世为庆祝寿辰，13日在伦敦举行皇家军队检阅仪式，期间8岁的路易小王子，不断出现鬼马表情，成为媒体焦点。

77岁的查理斯三世与王后卡米拉，乘马车由伦敦白金汉宫出发，前往皇家骑兵卫队检阅场，沿途获民众夹道欢呼。

英国王储威廉及威尔斯王妃凯特，以及三名子女，则紧随查理斯三世之后。

英国王室抵达检阅场后，全家在露台上检阅皇家军队及观看皇家空军表演。

部在母亲旁的路易小王子，在观看军队表演时，继续发挥其鬼马本色，不停做出趣怪表情，包括嘟嘴伸脷等，为能抢得更佳观看角度，路易王子又会放弃端正立姿，全身侧著靠向露台一边。丰富的表情和动作，令他再次在网络上成为焦点。

此外，许多网民亦留意到，王位第二顺位继承人乔治王子最近长高了不少，12岁的他身高直逼1.75米的妈妈凯特。