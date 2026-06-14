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NBA总决赛︱纽约人相隔53年重夺冠军 狂欢夜沦骚乱市内多处纵火

即时国际
更新时间：16:35 2026-06-14 HKT
发布时间：16:35 2026-06-14 HKT

纽约人于当地时间6月14日在NBA总冠军赛第五战中，客场击败圣安东尼奥马刺，最终以系列赛4胜1负的战绩夺得队史第3座总冠军金杯，正式终结长达53年的冠军荒。

此一历史性胜利随即引发全美高度关注，纽约市街头涌现大批庆祝人潮。然而，部分庆祝活动随后演变成秩序失控，曼哈顿各地相继传出纵火与破坏公物等违法事件，目前当地警方已介入并逮捕多名涉案嫌疑人。

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被捕人数暂未公布

纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社
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纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社
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纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社
纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社
纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社
纽约人等了半世纪的NBA冠军，却引发街头暴动。美联社

尽管总冠军的关键战役是在千里之外的客场进行，但纽约警方此前已在纽约人主场麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）周边部署了大量警力。

赛前，纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）曾特别敦促球迷，若球队顺利赢得半个世纪以来的首座 NBA 总冠军，务必保持理性庆祝。

马姆达尼在社群媒体上发文表示：「在我们举杯狂欢之际，请保持责任感、互相照顾并注意安全。让我们保持理智，使今晚成为这座城市最美好一面的展现。纽约人加油！」

然而，尽管官方事先一再呼吁，终场哨响后部分庆祝活动仍走向失控。大批群众在夺冠后涌上街头，更有民众纵火。身穿防暴装备的镇暴警察与骑警随即出动维持秩序。有网路影片显示，警方在狂欢现场展开了数波逮捕行动。

纽约市警察局（NYPD）表示，预计将于 14 日晚些时候公布具体的拘捕人数与最新进展。据美媒报道，纽约人的庆祝游行将在当地时间18日举行，接著会在纽约市政府举行庆祝仪式。
 

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