美军「超级大黄蜂」战机坠毁引山火 飞行员及时弹射逃生︱有片
更新时间：12:51 2026-06-14 HKT
发布时间：12:51 2026-06-14 HKT
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美国媒体报道，美国海军一架F/A-18「超级大黄蜂」（Super Hornet）战斗机于当地时间6月13日在华盛顿州坠毁。
事故原因未明
事发时，这架隶属于美国海军陆战队第三航空联队第11航空大队的F/A-18「超级大黄蜂」战斗机正在进行例行训练。战机失控后，坠毁于华盛顿州亚基马县（Yakima County）的里姆罗克湖（Rimrock Lake）附近。
据了解，机上飞行员在坠毁前已及时弹射逃生，仅受轻伤，目前已被送往医院接受进一步治疗。
不过，战机坠毁随即引发了周边地区的丛林火灾，当地救援部门已紧急赶赴现场进行扑救，事故的具体原因仍有待军方进一步调查。
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