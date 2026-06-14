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NBA骑士球星夏登非法藏械被捕 被指车内有无入枪套手枪

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更新时间：10:26 2026-06-14 HKT
发布时间：10:26 2026-06-14 HKT

根据侯斯顿（Houston）所在的德州哈里斯群（Harris County）地方法院官网的案件公示，骑士球星占士．夏登（James Harden）于当地时间6月13日凌晨3点41分因非法携带武器在侯斯顿被捕。

缴100美元保释金

有媒体详细报告了当地法院所公示的夏登被捕：占士．夏登于周六凌晨3点41分被侯斯顿警方逮捕，并因非法携带武器的轻罪指控被拘留。

根据媒体取得的法庭记录，夏登被控「非法、故意且明知」地在其车辆中携带手枪。据起诉书副本显示，当局声称「手枪明显可见」且「未放置在枪套中」。

目前在缴纳100美元保释金后，夏登已获保释，定于6月22日出庭。
 

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