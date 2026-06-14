菲律宾7.8级地震︱总统视察棉兰老岛灾区两度发笑 网民狠批：缺乏同理心︱有片
更新时间：10:55 2026-06-14 HKT
发布时间：10:55 2026-06-14 HKT
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菲律宾总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）于2026年6月10日前往棉兰老岛地震灾区视察时，在满目疮痍的废墟现场接受媒体采访，期间不仅神情轻松，更两次无故咧嘴大笑。
棉兰老岛日前发生7.8级地震
此举在网上曝光后引发菲律宾民众与舆论强烈挞伐，遭痛批缺乏同理心、漠视灾情。
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影片曝光后，引发菲律宾民众及国际舆论强烈批评。民众指责其漠视灾情，缺乏同理心。网友纷纷留言：「灾难有什么好笑的？」「满目皆是地震废墟，他却笑得出来。」「『愧疚』这个字根本不在他的字典里。」
菲律宾棉兰老岛南部沿海6月8日发生规模达7.8级的大地震，根据最新的伤亡数据，这次地震已造成至少55人死亡、38人失踪、1100人受伤。
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