泰国爆恐怖分尸案 34岁人妻被杀断肢藏家中大胶箱 头颅双臂不知所踪

泰国曼谷发生一宗骇人听闻的冷血肢解分尸案。一名在当地餐厅工作的34岁缅甸籍已婚女子，日前突然与家人断绝联络，亲友遍寻不获下报警求助，并于本月12日凌晨陪同当地警方登门寻人。岂料众人推开其租住的公寓大门时，大股浓烈尸臭扑鼻而来，屋内更有激烈打斗痕迹。警员随后在后方露台一个紧盖的黑色大塑胶箱内，赫然起出一具惨遭斩首、断肢及剖腹的残缺女尸。死者的头颅及双臂均被砍下，目前不知所终。警方调查后锁定死者的同乡厨师丈夫涉嫌重大，正全力追缉其下落。

家属偕警登门惊闻腐臭 露台黑色巨箱藏剖腹残躯

案发于曼谷一栋3层高公寓的2楼单位。当地警方于12日凌晨1时35分接报到场，涉事单位为死者的承租物业。办案人员进屋后，发现客厅及房间有多处反复搜刮及拉扯的凌乱痕迹，显见死者生前曾与凶手发生过激烈搏斗。

警员随后在后方露台一个紧盖的黑色大塑胶箱内，赫然起出一具惨遭斩首、断肢及剖腹的残缺女尸。泰媒khaosod图片

警员随后在后方露台一个紧盖的黑色大塑胶箱内，赫然起出一具惨遭斩首、断肢及剖腹的残缺女尸。泰媒khaosod图片

案发于曼谷一栋3层高公寓的2楼单位。泰媒khaosod图片

由于屋内腐肉臭味刺鼻，警员循气味搜查至后方露台，赫然发现一个盖子被紧紧扣上的大型黑色塑胶箱。警员将箱盖打开并移走表面的透明防护塑胶布后，无数血肉模糊的尸块赫然映入眼帘。经法医现场初步验尸，证实死者已死去多日，尸身严重腐烂，其腹部更被残忍剖开；其头颅已被完全砍断，双手亦从肩膀处被切除，双腿则在膝盖位置被锯断。此外，死者的大腿根部更有数道试图肢解却未完全砍断的深重骨折刀伤，死状极其恐怖。

疑不甘妻子出轨动杀机 目击者指二人曾爆激烈口角

警方经身份比对，确认死者为34岁的缅甸籍失踪人妻。亲友透露，死者生前于一家餐厅任职，而她42岁的丈夫同样为缅甸籍，在当地一间知名夜店担任厨师，目前在案发后已人间蒸发。死者家属质疑，两夫妇近期感情生变，凶嫌疑因强烈怀疑妻子背叛他另结新欢，不甘「戴绿帽」下最终动了杀机。

天眼拍下满头大汗推巨箱 警方怀疑头颅已遭运走弃置

据警方最新调查显示，本月5日晚上，男被告曾亲自前往餐厅接妻子下班，两人随后在街头因感情及男女关系问题爆发激烈口角，这亦是死者最后一次亮在公众眼前。至9日，女方彻底与外界联络中断，亲友惊觉不妥始前往警局报案，最终揭发这宗密室分尸惨剧。

当地警方翻查公寓大楼的闭路电视片段，发现关键线索：在本月10日深夜时分，涉案的厨师丈夫神色慌张、满头大汗地从案发单位步出，期间极为吃力地拖拉着一个「极为巨大、沉重」的行李箱离开大楼，随后登车离去。警方怀疑，死者至今下落不明的头颅以及被切断的双臂，恐怕早已被凶手塞进该个巨型行李箱内，载往外地偏僻处弃尸。泰国警方已对该名缅甸籍丈夫发出通缉令，并正全力封锁其可能潜逃回国的边境通道。