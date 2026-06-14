英汉残杀2岁继女狱中遭私刑 身中三十多刀藏尸床褥

现年33岁、因残暴杀害两岁继女而被判终身监禁的囚犯凯尔·比凡（Kyle Bevan），于去年11月被发现陈尸于牢房内。当地法庭近日正式就案件展开审讯，控方在庭上披露了令人震惊的案发细节，指死者在房内遭三名狱友围攻并狂捅逾30刀，凶徒事后更刻意布置现场，试图掩人耳目。

三疑犯尾随入房包抄 闪电施袭四分半钟后离去

案发于英国西约克郡的威克菲尔德监狱（HMP Wakefield）。面临谋杀罪审讯的三名被告分别为45岁的马克·费洛斯（Mark Fellows）、64岁的戴维·泰勒（David Taylor）及57岁的李·纽厄尔（Lee Newell）。

案发于英国西约克郡的威克菲尔德监狱（HMP Wakefield）。英国政府官网

因残暴杀害两岁继女而被判终身监禁的囚犯凯尔·比凡（Kyle Bevan），于去年11月被发现身中30多刀陈尸于牢房内。

检控官在庭上指出，事发于2025年11月的一天，三名被告在监狱走廊盯上比凡，随后尾随他进入其个人的牢房内实施包抄。根据监狱闭路电视及时间线显示，三人在牢房内逗留了短短约4.5分钟后便神色自若地离去，而此时的比凡已倒卧在血泊之中，彻底失去知觉。

凶徒残杀后布置「熟睡」假象 胸腹中多刀翌日点名始揭发

检方主张，三名被告在案发时至少使用了合共一种或以上的自制武器，对死者进行了极为残忍的肢体残害。比凡全身上下共有三十多处刀伤，主要集中在胸口和腹部，最终因失血过多在房内气绝身亡。

为了延长逃跑及毁灭证据的时间，三人在行凶后并未立刻逃遁，反而将比凡的遗体移至床上妥善安置，试图营救出「正在床上安详熟睡」的视觉假象，并在离开后随即将一件沾满死者血迹的囚衣弃置。由于手法狡猾，当晚执勤的狱警并未察觉异样，直至翌日清晨监狱进行例行大点名时，人员进入牢房查问，才赫然揭发这宗手法凶残的狱中谋杀案。

死者曾虐杀女童留百处伤痕 疑因侵害儿童罪行招致黑帮私刑

英国广播公司（BBC）在报导这宗轰动当地的狱中命案时指出，在英国的监狱文化中，触犯特定罪行的囚犯往往会成为狱中食物链的最底层，经常遭受集体霸凌与孤立。尤其是犯下性侵犯、虐待或侵害儿童等「尤其令人发指」罪行的性犯罪者及杀童犯，极易引来其他重刑犯的「纪律处分」与私刑报复。

检方表示，比凡在入狱后因深知自身罪行性质敏感，在狱中向来独来独往，与涉案的三名被告在背景上没有任何直接关联或过节。

翻查历史纪录，死者比凡的罪行极为令人齿冷。于2020年7月，他在家中对仅两岁的继女实施了惨无人道的长时间暴打与虐待，导致女童全身留下高达101处不同程度的严重伤口，当中包括致命的脑部重创，送院后不治。比凡最终于2023年被裁定谋杀罪成，判处终身监禁，法官勒令他必须至少服刑28年才可申请假释，岂料入狱仅两年便在狱中死于非命。案件目前仍在当地法院挑灯审讯。