中东战争｜美伊协议签署将以线上形式进行 消息：迁就特朗普G7行程

美国总统特朗普当地周六（13日）表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」将于周日（14日）签署，霍尔木兹海峡随之全面开放。然而伊朗交部发言人却有不同版本的说法，强调「谅解备忘录」不会在周日签署，但强调不排除在未来数日内达成协议。

央视新闻报道，美国总统特朗普当地时间6月13日称，美国和伊朗定于14日签署协议，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。巴基斯坦外交部13日发表声明说，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔当天与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话。美国与伊朗相关协议电子签署仪式定于14日举行。

然而，伊朗方面却表示，关于备忘录的具体签署时间还需要等待。

伊朗：确切时间未落实

伊朗国家安全委员会副主席纳博扬13日表示，根据他看过的伊朗和美国谅解备忘录文本，霍尔木兹海峡所有商船将恢复通行，不受任何限制。



据报，消息人士透露，美国官员及多国调解方均证实此次签署将以线上形式进行，主要出于后勤与行程协调方面的考虑，关键原因之一与负责领导美方谈判团队的副总统万斯行程冲突。



万斯虽主导谈判，但若出席线下签署仪式，将无法在特朗普14日启程前往法国出席七国集团（G7）峰会之前返回美国。因此，为确保美方核心行程衔接顺畅，各方最终确定采用线上签署形式。

特朗普：伊朗不会拥有核武器

负责斡旋这场和平谈判的巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）稍早前高调向外界透露，美伊停火「谅解备忘录」「已准备就绪，供相关各方很快签署」，甚至预计美伊双方可在廿四小时内以电子形式签署协议，并于下周随即展开技术层面的深入会谈。该贴文随即引发广泛关注。

随后，特朗普更在社交平台贴文宣布，「谅解备忘录」将于周日（14日）签署。他说，前总统奥巴马与伊朗达成的协议，即《联合全面行动计划》（JCPOA），让伊朗在六年前本就可以拥有核武器，而他目前与伊朗达成的协议则完全相反，是一堵阻挡核武器的墙。特朗普续说：「事实上，他们（伊朗）不再想要核武器，也不会拥有核武器，无论是通过购买、研发还是任何其他形式的采购。该协议预计将于明天签署，签署后霍尔木兹海峡将立即向所有人开放。」

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特朗普在贴文中写道：「我们与伊朗的关系与以往几届政府相比大不相同，而且好得多。与奥巴马向他们支付数千亿美元（包括17亿美元现金）不同，这次不会有任何资金交易。」

特朗普续指：「在适当的时候，当一切归于平静，我们将深入强大的沉没花岗岩山脉底部，获取埋藏深处的核粉尘，这要归功于我们美丽的 B-2 轰炸机和我们杰出的飞行员，并将其稀释并摧毁，无论是在伊朗还是在美国。⋯⋯如果进展不顺利，我们有最终的替代方案，希望永远不要派上用场！」

然而，伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmail Baghaei）在国家电视台发表正式声明，公布说：「虽然（签署谅解备忘录）明天不会发生，但不能排除在未来几天内发生的可能性。」他同时提醒，现阶段任何关于确切签署日期的评论都应谨慎理解，但承认未来数天内最终敲定备忘录的机率依然极高。

备忘录限期六十天 伊：首阶段不谈核问题

据报，美国副总统万斯与伊朗国会议长于今年4月在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行历史性会谈，双方最终商定停火，并就这份初步停战协议展开漫长谈判。这份即将签署的「伊斯兰堡谅解备忘录」预计有效期仅维持60天，属于一项暂时性的过渡协议，目的是为两国争取缓冲期，以便在期间进一步谈判，从而达成更具长远约束力的终极和平协议。

值得留意的是，巴盖伊特别透露，现阶段正在讨论的备忘录核心完全聚焦于「结束战争」，并明确表示「现阶段已决定不讨论核问题」。这意味著长期引发伊朗与美以两国关系紧张、涉及高浓缩铀等极度敏感的伊朗核子计划，将被暂时搁置，不列入首阶段的谈判筹码中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普转发贴文

伊朗外长阿拉格奇日前在社交平台X上发文，形容协议「从未如此接近达成」。该贴文获特朗普在社交媒体上转发。